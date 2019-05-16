، رئيس الشورى يشجب ما تعرضت له محطتا ضخ النفط من عمل تخريبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه عمل يستهدف إحداث الخلل في إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي

أعرب رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عن شجبه ما تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق ـ غرب، الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، من عمل تخريبي.

وأكد أن ذلك العمل الإرهابي، بما فيه التعرُّض للناقلات البحرية في الخليج العربي، لا يستهدف السعودية واقتصادها فحسب، وإنما يستهدف إحداث الخلل في إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي.

وشدَّد على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية من جميع الجهات الإرهابية، بما في ذلك المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.