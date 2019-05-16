، بالصور.. "جائزة الأميرة صيتة" تكرِّم 6 نشطاء بالتواصل الاجتماعي.. تعرَّف عليهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال مبادرة "أم الجود".. لإسهاماتهم الملموسة في خدمة العمل الإنساني

كرَّمت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي اليوم نشطاء التواصل الاجتماعي، ممن لهم إسهامات مجتمعية واضحة، وذات أثر ملموس في المجتمع، وذلك من خلال مبادرة "أم الجود" التي دُشنت بهدف تشجيع أصحاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على الرقي بمواقعهم وحساباتهم الشخصية لخدمة العمل الاجتماعي والإنساني الذي يصب في خدمة المجتمع، وذلك بفندق فيرمونت الرياض.

وأشار نائب اللجنة التنفيذية للجائزة، الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، إلى أن الجائزة بحُكم موقعها، وما تشكله من ثقل، كانت -وما زالت- حريصة على تبني المبادرات الرائدة التي تخدم المجتمع، كما أنها حريصة على أن تكون تلك المبادرات والبرامج التي تتبناها الجائزة نابعة من احتياج مجتمعي حقيقي، كما هو الحال مع مبادرة "أم الجود" التي تلامس قضاياه، وتعالج همومه.

من جانبه، أوضح الأمين العام للجائزة، البروفيسور فهد بن حمد المغلوث، خلال كلمته أن الجائزة من خلال سمعتها، والدور الاجتماعي والوطني الذي تضطلع به، تحاول أن تستثمر وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة قضايا المجتمع، والتوعية بها، والمساهمة في حلها؛ لما لها من أهمية خاصة، وما تشكله من قنوات تواصل مؤثرة بين أفراد المجتمع. كما أنها تهدف إلى إيجاد قدوات، يحتذى بها للأجيال، ورسم صورة إيجابية ومشرفة للمجتمع، كلها أمل وتفاؤل، مع ترسيخ القيم المجتمعية الجميلة، والابتعاد بتلك المواقع عن كل أشكال التفرقة والكراهية والتعصب والشائعات والتطرف والفتنة، وصولاً لمجتمع آمن ومتسامح ومتعايش بكل أطيافه؛ وهو ما يساعد على الولاء واللحمة الوطنية وزيادة الانتماء.

وأهاب الأمين العام بالجميع للتعاون لخدمة هذه الأهداف الوطنية السامية التي ينشدها كل مجتمع راقٍ، يتطلع لمستقبل زاهر وواعد.

بعد ذلك جرى تكريم المكرمين الفائزين بمجالات مبادرة "أم الجود" الست التي تنقسم إلى ستة مجالات، تغطي جميع مناحي الحياة، وفق معايير دقيقة، تضمن حسن الاختيار، وذلك على النحو الآتي:

في مجال التوعية بالأسرة والتربية والصحة نال التكريم الدكتور خالد بن عبد الله النمر عن إسهاماته في نشر الثقافة الصحية.

وفي مجال التوعية بذوي الاحتياجات والظروف الخاصة نال التكريم فهد بن سعيد الشنيفي عن إسهاماته في الدعم والتوجيه الأسري لفئات متلازمة داون وأسرهم.

أما في مجال التوعية بالذوق العام فقد نال التكريم الدكتور خالد بن صالح المنيف عن إسهاماته في الإيجابية والذوق العام.

وفي مجال التوعية بالمسؤولية المجتمعية نال التكريم "راجس بن أحمد الدوسري" عن إسهاماته في نشر الثقافة الوقفية.

وفي مجال التوعية بالتقنية والمعرفة الرقمية نال التكريم "فهد بن شديد البقمي" عن إسهاماته في تعليم التسويق الإلكتروني.

وأخيرًا في مجال التوعية بالتطوير والتنمية الذاتية نال التكريم "محمد بن صالح الدحيم" عن إسهاماته في الوعي الإنساني ونشر ثقافة السلام.

وفي نهاية الحفل تم توقيع اتفاقية تعاون بين جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي ومجلس شؤون الأسرة، وقَّعها عن الجائزة أمينها العام، وعن المجلس أمينها العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري؛ بهدف الاستفادة من إمكانيات الطرفين في تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي، ودعم الأسرة، وتعظيم الفائدة من المبادرات المقدمة من الجائزة.