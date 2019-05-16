، الاتحاد الدولي لكرة اليد يطلع على استعدادات السعودية لاستضافة مونديال الأندية ،

محمد بن مسعود - الدمام - زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد مدينة الدمام؛ وذلك للوقوف على الاستعدادات المبدئية لاستضافة المملكة العربية السعودية بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في الدمام.
وضم الوفد ماركو توسي وعلاء السيد، وكان في استقبالهما الأمين العام للاتحاد محمد الجوهر، وعضو لجنة المسابقات محمد الدخيل.
وشملت الزيارة، التي استمرت 3 أيام، صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام التي ستحتضن منافسات البطولة؛ وذلك للاطلاع على مرفقاتها، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور ناصر الشمري، ومدير الصالة خالد الحوار، ومندوب مكتب هيئة الرياضة بالدمام ضياء آل إبراهيم.
كما شملت الزيارة صالات الأندية التي ستحتضن تدريبات الأندية المشاركة، إضافة لزيارة الفنادق التي ستكون مقرًّا لسكن اللجان المنظمة والأندية المشاركة. وتم تدوين جميع الملاحظات وفقًا للوائح الاتحاد الدولي؛ إذ سيتم العمل على تأمين وتجهيز الملاحظات الواردة، وذلك بالتنسيق بين الاتحاد السعودي لكرة اليد والهيئة العامة للرياضة.
وفي ختام الزيارة قدم الاتحاد السعودي لكرة اليد هدايا تذكارية لممثلي الاتحاد الدولي بمناسبة هذه الزيارة.
الاتحاد الدولي لكرة اليد يطلع على استعدادات السعودية لاستضافة مونديال الأنديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد مدينة الدمام؛ وذلك للوقوف على الاستعدادات المبدئية لاستضافة المملكة العربية السعودية بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في الدمام.
وضم الوفد ماركو توسي وعلاء السيد، وكان في استقبالهما الأمين العام للاتحاد محمد الجوهر، وعضو لجنة المسابقات محمد الدخيل.
وشملت الزيارة، التي استمرت 3 أيام، صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام التي ستحتضن منافسات البطولة؛ وذلك للاطلاع على مرفقاتها، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور ناصر الشمري، ومدير الصالة خالد الحوار، ومندوب مكتب هيئة الرياضة بالدمام ضياء آل إبراهيم.
كما شملت الزيارة صالات الأندية التي ستحتضن تدريبات الأندية المشاركة، إضافة لزيارة الفنادق التي ستكون مقرًّا لسكن اللجان المنظمة والأندية المشاركة. وتم تدوين جميع الملاحظات وفقًا للوائح الاتحاد الدولي؛ إذ سيتم العمل على تأمين وتجهيز الملاحظات الواردة، وذلك بالتنسيق بين الاتحاد السعودي لكرة اليد والهيئة العامة للرياضة.
وفي ختام الزيارة قدم الاتحاد السعودي لكرة اليد هدايا تذكارية لممثلي الاتحاد الدولي بمناسبة هذه الزيارة.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
12:12 AM
زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد مدينة الدمام؛ وذلك للوقوف على الاستعدادات المبدئية لاستضافة المملكة العربية السعودية بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في الدمام.
وضم الوفد ماركو توسي وعلاء السيد، وكان في استقبالهما الأمين العام للاتحاد محمد الجوهر، وعضو لجنة المسابقات محمد الدخيل.
وشملت الزيارة، التي استمرت 3 أيام، صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام التي ستحتضن منافسات البطولة؛ وذلك للاطلاع على مرفقاتها، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور ناصر الشمري، ومدير الصالة خالد الحوار، ومندوب مكتب هيئة الرياضة بالدمام ضياء آل إبراهيم.
كما شملت الزيارة صالات الأندية التي ستحتضن تدريبات الأندية المشاركة، إضافة لزيارة الفنادق التي ستكون مقرًّا لسكن اللجان المنظمة والأندية المشاركة. وتم تدوين جميع الملاحظات وفقًا للوائح الاتحاد الدولي؛ إذ سيتم العمل على تأمين وتجهيز الملاحظات الواردة، وذلك بالتنسيق بين الاتحاد السعودي لكرة اليد والهيئة العامة للرياضة.
وفي ختام الزيارة قدم الاتحاد السعودي لكرة اليد هدايا تذكارية لممثلي الاتحاد الدولي بمناسبة هذه الزيارة.
، الاتحاد الدولي لكرة اليد يطلع على استعدادات السعودية لاستضافة مونديال الأندية ،
المصدر : الخليج 365
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