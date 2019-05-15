السعودية اليوم / أمير الجوف يزور مركز الأمانة لأنسنة المدن وخيمة الفعاليات



سكاكا 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم، مركز أمانة الجوف لأنسنة المدن الذي انشأته أمانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المركز أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي ووكلاء وقيادات أمانة المنطقة .

واستمع سموه من المهندس الغامدي لشرح عن المركز الذي يهدف لجعل المدن أكثر ملاءمة للإنسان، ويشعر فيها أنه يعيش في مدينة صديقة له، وليس مجرد مكان يقيم فيه، ومدينة تخدمه وتمكنه من الاستمتاع بحياته، وتطوير إمكاناته ومزاولة حياته الفكرية والعملية والاجتماعية.

كما اطلع سموه على بعض الخرائط الخاصة بمدينة سكاكا، ومقر الضيافة بمقر المركز .

بعد ذلك توجه سموه لخيمة الفعاليات التي أقامتها الأمانة بالتعاون مع شركة مناسبتي وشاهد عدداً من الفعاليات التي تقيمها، معرباً عن شكره لأمانة المنطقة والعاملين فيها ، متمنياً للجميع التوفيق .

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