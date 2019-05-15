

ذمار 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم على تفجير منزل والد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لغمت منزل والد وزير الدفاع الشيخ علي أحمد صلاح المقدشي من عدة اتجاهات بمدينة ذمار وسط اليمن، ثم فجرته.

وأضاف الموقع أن مليشيا الحوثي الانقلابية نهبت المنزل وعبثت بمحتوياته مطلع العام 2015م, وسبق للمليشيا الانقلابية أن فجرت منزل وزير الدفاع في العام ذاته.

// انتهى //

23:23ت م

0226





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / مليشيا الحوثي تفجر منزل والد وزير الدفاع اليمني في مدينة ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.