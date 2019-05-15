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فيديو.. #الجوازات ترحب بضيوف الرحمن على مدار الساعة بجميع المنافذ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أنها تستقبل ضيوف الرحمن على مدار الساعة بمختلف منافذ المملكة.
وقالت الجوازات، في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها في “تويتر”: “نرحب بضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، ويتشرف منسوبو ومنسوبات الجوازات في كافة منافذ الدخول إلى المملكة بخدمتهم على مدار الساعة”.
ونشرت الجوازات، مقطع فيديو يرصد عمل منسوبي ومنسوبات الجوازات، في تقديم كافة الخدمات اللازمة للتيسير على ضيوف الرحمن.
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