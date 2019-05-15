فيديو.. #الجوازات ترحب بضيوف الرحمن على مدار الساعة بجميع المنافذ

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أنها تستقبل ضيوف الرحمن على مدار الساعة بمختلف منافذ المملكة.

وقالت الجوازات، في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها في “تويتر”: “نرحب بضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، ويتشرف منسوبو ومنسوبات الجوازات في كافة منافذ الدخول إلى المملكة بخدمتهم على مدار الساعة”.

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ونشرت الجوازات، مقطع فيديو يرصد عمل منسوبي ومنسوبات الجوازات، في تقديم كافة الخدمات اللازمة للتيسير على ضيوف الرحمن.