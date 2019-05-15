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الوصول إلى العلا من العاصمة الرياض أسهل من أي وقتٍ مضى

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2019-05-15

الوصول إلى العلا من العاصمة الرياض أسهل من أي وقتٍ مضى

متابعات الخليج 365 - واس

رحبت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بإعلان الخطوط الجوية عن رحلتين أسبوعيتين إضافيتين بين الرياض والعلا, ليرتفع بذلك عدد رحلاتها للمحافظة إلى (12) رحلة في الاتجاهين أسبوعيًا .

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وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي أن الرحلتين الجديدتين ستجعل الوصول إلى العلا من العاصمة الرياض أسهل من أي وقتٍ مضى, كما أنها ستساعد في تعزيز جهود دفع عجلة الاقتصاد والأعمال والسياحة وتحفيز الفرص للمستثمرين ورواد الأعمال في مجتمع العلا, مؤكدةً أن الرحلات الإضافية ستسهم بزيادة أعداد الزوّار الدوليين من حول العالم لمحافظة العلا .

وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا التزامها بتيسير وتسهيل الوصول إلى العلا، حيث تمثل هاتين الرحلتين الجديدتين خطوة جديدة مهمة في سبيل تحقيق رؤية الهيئة لمشاركة هذا الإرث الحضاري الخاص مع العالم.





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