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2019-05-15 أمانة جدة تُلزم محطات الوقود بتوفير أجهزة مدى قبل هذا التاريخ متابعات الخليج 365 - جدة ‏ألزمت أمانة محافظة جدة مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، بتوفير أجهزة نقاط البيع (مدى) قبل تاريخ 11/ 11/ 1440هـ. Advertisements وقالت أمانة جدة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: قريبًا املأ خزان وقودك وادفع بواسطة مدى”. ونشرت أمانة محافظة جدة تاريخ بدء الخدمة بجميع المحطات في 11/ 11/ 1440هـ.









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