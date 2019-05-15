فيديو.. هجوم إرهابي.. وإنتاج النفط مستمر

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد أحد خطوط النفط التابع لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، هجومًا إرهابيًّا بطائرات درون مفخخة، تسبب في تلفيات بسيطة، فيما أكدت الشركة أن الإنتاج مستمر.

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وقع الهجوم في موقعين هما الدوادمي- عفيف بالرياض، صباح الثلاثاء 14/ 5/ 2019، حيث استهدف الحريق المحطة رقم 8، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارًا محدودة.

وأكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن الإنتاج والصادرات السعودية مستمرة بدون انقطاع.

وأضاف الفالح أن الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة فقط بل الاقتصاد العالمي، وشدد على أنه لابد من التصدي لكافة الجهات بما فيها ميليشيات الحوثي.