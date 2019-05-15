- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. هجوم إرهابي.. وإنتاج النفط مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. هجوم إرهابي.. وإنتاج النفط مستمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد أحد خطوط النفط التابع لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، هجومًا إرهابيًّا بطائرات درون مفخخة، تسبب في تلفيات بسيطة، فيما أكدت الشركة أن الإنتاج مستمر.
وقع الهجوم في موقعين هما الدوادمي- عفيف بالرياض، صباح الثلاثاء 14/ 5/ 2019، حيث استهدف الحريق المحطة رقم 8، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارًا محدودة.
وأكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن الإنتاج والصادرات السعودية مستمرة بدون انقطاع.
وأضاف الفالح أن الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة فقط بل الاقتصاد العالمي، وشدد على أنه لابد من التصدي لكافة الجهات بما فيها ميليشيات الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هجوم إرهابي.. وإنتاج النفط مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.