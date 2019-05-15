تشييع جثامين ضحايا حادث طريق الصوارمة في جازان (صور)

جدة - عمرو شويل شيّع أهالي المضايا بمركز “الحكامية” جنوب منطقة جازان، ضحايا حادث “المضايا- الصوارمة” المروع، والذي راح ضحيته 5 اشخاص (رجل أمن وزوجته وأبناءه).

وأدى جموع المصلين بعد صلاة التراويح اليوم، بجامع السيدة مريم هادي بالمضايا، وبحضور رئيس مركز الحكامية علي بن حسن العواجي وشيخ شمل قبائل الحكامية والمغافير الشيخ علي بن ولي الحكمي ومشائخ وأعيان المركز ومدراء الجهات الحكومية، الصلاة على ضحايا حادثة الاصطدام على الطريق الرابط بين المضايا والمرابي والتي راحت ضحيته أسرة كاملة 5 أشخاص.

ونُقلت الجثامين إلى مقبرة قرية “المضايا” الغربية، والتي امتلأت بالمشيعين الذين قدموا التعازي لذوي الضحايا.

يجدر بالذكر أنه وقع، أمس الثلاثاء، حادث مروري مروع على طريق “الصوارمة – المضايا” بجازان، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص.

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وصرَّح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان، بيشي الصرخي، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان تلقت عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء بلاغا عن حادث تصادم على طريق الصوارمة – المضايا وأن في موقع الحادث مصابين.

وأضاف: على الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول أول فرقتين تبين وجود (6) حالات منها حالة وفاة واحدة في موقع الحادث و(4) حالات إصاباتهم حرجة وحالة واحدة إصابتها متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل (٤) حالات عن طريق فرق الهلال الأحمر وحالة واحدة عن طريق طوارئ الشئوون الصحية.

وتابع: الحالات نقلت إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى صامطة العام ومستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج ونأمل من جميع السائقين توخي الحذر والالتزام بـأنظمة المرور.