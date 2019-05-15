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الان تتابع رئيس مجلس الشورى: الأعمال التخريبية تستهدف إحداث خلل في إمدادات الطاقة للعالم والان مع التفاصيل
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قال عبدالله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، إن الأعمال التخريبية لا تستهدف المملكة واقتصادها وإنما يستهدف إحداث الخلل في إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالم.
وشدد على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية من جميع الجهات الإرهابية بما في ذلك المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني .
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