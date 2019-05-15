الشركة السعودية للكهرباء... الآن يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والاعتراض علي الفاتورة

الشركة السعودية للكهرباء، أعلنت شركة الكهرباء السعودية بدأ من اليوم استخدام الخدمة الإلكترونية لسداد الفواتير، هذه الخدمة التي تتيحها الشركة السعودية للكهرباء لكل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وقد ذكرت الشركة بعض البيانات عن تكلفة طباعة الفواتير التي تصل إلي حوالي عشرة ملايين ريال سعودي بالشهر وهو ما جعله عبأ كبيرا على الشركة في الفترة الماضية وكان سيشكل عبأ كبيرا مستقبلا أيضا من اجل ذلك توصلت الشركة إلى خدمة الفواتير الإلكترونية للوصول للرؤية المستقبلية للمملكة 2030 أكدت شركة الكهرباء انه سوف يتم حساب فاتورة الكهرباء في الشهر الحالي في جميع مدن المملكة.

الشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء، قامت شركة الكهرباء السعودية بتفعيل خدمة جديدة اسمها صديق الكهرباء علي تطبيق الواتساب علي رقم 0533991100 وهذا هو رقم الشركة السعودية للكهرباء ومن خلال الدخول إلي موقع شركة الكهرباء السعودية وإدخال رقم الحساب والرمز المرئي أو الكود الموجود يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد أو عن طريق الدخول إلي حساب الكهرباء وعمل عرض ستشمل علي القراءة الفعلية للاستهلاك. كما أكدت الشركة علي تطبيق التعريفة الحديثة للاستهلاك الحالي وتطبيق القيمة المضافة علي فاتورة الكهرباء وحساب خدمات الكهرباء التي توفرها شركة الكهرباء للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية كما أكدت الشركة أن تواريخ القراءات ستختلف من مدينة لأخرى، ومن محافظة إلى أخري وان ضريبة القيمة المضافة سوف تحسب بحوالي 5%من قيمة الاستهلاك فقط وستختلف المنازل عن الشركات وعن المحال التجارية والمصانع والمطاعم والفنادق بالتأكيد.

كيفية تقديم طلب اعتراض علي فاتورة الكهرباء

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء وعمل تسجيل في شركة الكهرباء وإدخال جميع البيانات ورقم العداد. تحميل أو تنزيل تطبيق شركة الكهرباء ALKAHRABA علي الجوال. الاتصال علي مركز خدمة المشترك عن طريق الاتصال على الرقم 920001100. الدخول إلي موقع شركة الكهرباء الإلكتروني. الدخول إلى حسابات الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر أو فيس بوك”. تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء. وسوف يتم الرد علي الطلبات والشكاوى المقدمة في خلال ساعات قليلة.

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