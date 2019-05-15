شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تحقق المركز الأول في تقييم رضا المستفيدين في مؤشرات «وطني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حققت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المركز الأول في تقييم رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، في مؤشرات الأداء في تطبيق «وطني».

وأوضحت وزارة العمل أن الإنجاز جاء ثمرة لتوحيد الجهود المكثفة في الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتمثلت في: مناقشة طرق التحسين ومراجعة أداء الوزارة، وضع الخطط اللازمة لمراجعة بعض الإجراءات وتسهيلها على المستفيد، عقد جلسات دورية لمناقشة الطرق المثلى للتواصل مع عملاء ومستفيدي الوزارة، وضع خطة عمل لربط مركز «أداء» مع الخدمات المقدمة من الوزارة.