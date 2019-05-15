مؤسسة القدس الدولية تستنكر التضييق على المصلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استنكرت مؤسسة القدس الدولية التضييق الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وأشارت مؤسسة القدس الدولية في بيان اليوم إلى أن سلطات الاحتلال تحاول منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لإقامة الصلاة والتضييق عليهم خلال دخولهم وخروجهم من المسجد.

وأدانت مؤسسة القدس التي تتخذ من بيروت مقرا لها الإقتحامات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد والإجراءات الجارية دون توقف لتهويد القدس وتصفية معالمها العربية.