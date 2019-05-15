إصابة 65 فلسطينيا في احتلال غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة أصيب 65 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق أمس في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة خلال إحياء الذكرى السنوية الـ 71 للنكبة الفلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان أن من بين الإصابات 16 أصيبوا بالرصاص الحي، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، فيما أصيب الباقون بالرصاص المطاطي. وأوضحت الوزارة أن من إجمالي المصابين 22 طفلا و5 سيدات.



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