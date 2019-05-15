الكويت وليبيا تنضمان لمقر التحالف الإسلامي العسكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أن كلا من الكويت وليبيا قد أوفدتا ممثلين لهما للبدء في العمل بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض، ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي تعمل حاليا في مركز التحالف الإسلامي العسكري إلى 15 دولة. وتشمل هذه الدول الأردن والإمارات والبحرين وبنجلاديش وجزر القمر والسعودية والسودان وعمان وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومالي والنيجر واليمن.



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