الجيش السوداني ينفذ حملة لإزالة الحواجز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

نفذ الجيش السوداني أمس حملة لإزالة الحواجز من الطرق الرئيسة، وأشار شهود عيان إلى سماع دوي إطلاق نار بكثافة بشارع البلدية بمحيط الاعتصام وسط الخرطوم، عندما حاولت قوة من الجيش وقوات الدعم السريع فتح الشارع وتجمهر المحتجون لحمايته، وانتشرت بشوارع المك نمر والمطار قوة مسلحة من الجيش السوداني، وبدأت في إزالة الحواجز.

يذكر أن منطقة الاعتصام ومحيطها شهدت هجوما وإطلاق نار قاد لمقتل ثمانية أشخاص بينهم ضابط في الجيش بجانب إصابة مئتي معتصم.