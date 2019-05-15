«حسابي» خدمة تحد من مشكلات فواتير الكهرباء بين الملاك والمستأجرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن خدمة حسابي تعد مشروعا وطنيا، يسهم من خلاله في حفظ حقوق المشتركين (ملاك ومستأجرين)، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها.

ودعت السعودية للكهرباء كل من يتعامل مع الشركة في مختلف المناطق إلى المسارعة بالتسجيل في خدمة «حسابي»، والحد من انتشار بعض المشكلات التي قد تحصل بين المالك والمستأجر في حال انتهاء عقد الإيجار وما إلى ذلك.

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وذكرت أن خدمة حسابي تخدم جميع القطاعات (السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي)، مشيرة إلى أنها شرعت في تنفيذ مشروع تسجيل المستفيدين، لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقيتها العالية للمستفيد مباشرة، سعيا منها إلى تطوير الخدمة الكهربائية من خلال إطلاقها للخدمة، للوصول إلى المستفيد الفعلي منها، بهدف تسهيل عملية تسجيل المشتركين، إضافة إلى تنظيم المشترك لممتلكاته العقارية والعلاقة بينه وبين المستأجرين.

وأشارت إلى أن عملية التسجيل تتم في الموقع الالكتروني للشركة من خلال تحديد نوع المشترك «أفراد أو أعمال» ثم تحديد نوع الهوية «هوية وطنية أو هوية مقيم»، ثم إدخال البريد الالكتروني ورقم الجوال، ثم الضغط على أيقونة «تفعيل الحساب»، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وإضافة العنوان الوطني الخاص بالمشترك.

عملية التسجيل: