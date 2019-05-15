ما انعكاسات «الإقامة المميزة» على السوق السعودي؟

«عكاظ» (جدة)

عقب إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم نظام الإقامة المميزة، أكد اقتصاديون، تحدثوا إلى «عكاظ»، انعكاس النظام بشكل إيجابي على العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أنها ستساهم في الناتج المجلي، وسيكون مساهماً في جذب الاستثمارات إلى البلاد.

ولفت اقتصاديون إلى أن النظام سيساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر الميزات التي تحملها الإقامة المميزة، مؤكدين في الوقت نفسه أن مزايا الإقامة المميزة ستستقطب الكفاءات المميزة والنوعية إلى السوق السعودي.