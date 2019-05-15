، أحد: تذاكر مواجهة الاتحاد نفدت .. احذروا الوهمية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي أحد نفاد كامل تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي أمام نظيره فريق الاتحاد والتي تأتي ضمن الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "يود أن يوضح المركز الإعلامي بنادي أحد أن تذاكر مباراة أحد والاتحاد من الجولة الـ 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد نفدت بالكامل في جميع منافذ البيع وعليه نحيطكم علمًا بوجود تذاكر وهمية تُباع خارج نقاط البيع المعتمدة لدينا وسيتم التدقيق عليها من الجهات المختصة عند بوابات الدخول".
يُذكر أن فريق أحد كان أول المغادرين إلى دوري الدرجة الأولى باحتلاله المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة فيما ضمن الاتحاد رسميًا بقاءه في دوري المحترفين بعد أن وصل رصيده إلى النقطة 34 والتي وضعته بالمركز العاشر.
أحد: تذاكر مواجهة الاتحاد نفدت .. احذروا الوهميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
أعلن نادي أحد نفاد كامل تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي أمام نظيره فريق الاتحاد والتي تأتي ضمن الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "يود أن يوضح المركز الإعلامي بنادي أحد أن تذاكر مباراة أحد والاتحاد من الجولة الـ 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد نفدت بالكامل في جميع منافذ البيع وعليه نحيطكم علمًا بوجود تذاكر وهمية تُباع خارج نقاط البيع المعتمدة لدينا وسيتم التدقيق عليها من الجهات المختصة عند بوابات الدخول".
يُذكر أن فريق أحد كان أول المغادرين إلى دوري الدرجة الأولى باحتلاله المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة فيما ضمن الاتحاد رسميًا بقاءه في دوري المحترفين بعد أن وصل رصيده إلى النقطة 34 والتي وضعته بالمركز العاشر.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
11:33 PM
أعلن نادي أحد نفاد كامل تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي أمام نظيره فريق الاتحاد والتي تأتي ضمن الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "يود أن يوضح المركز الإعلامي بنادي أحد أن تذاكر مباراة أحد والاتحاد من الجولة الـ 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد نفدت بالكامل في جميع منافذ البيع وعليه نحيطكم علمًا بوجود تذاكر وهمية تُباع خارج نقاط البيع المعتمدة لدينا وسيتم التدقيق عليها من الجهات المختصة عند بوابات الدخول".
يُذكر أن فريق أحد كان أول المغادرين إلى دوري الدرجة الأولى باحتلاله المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة فيما ضمن الاتحاد رسميًا بقاءه في دوري المحترفين بعد أن وصل رصيده إلى النقطة 34 والتي وضعته بالمركز العاشر.
، أحد: تذاكر مواجهة الاتحاد نفدت .. احذروا الوهمية ،
المصدر : الخليج 365
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