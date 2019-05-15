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كشف تقرير صادر من "سبيد تست - SpeedTest "، المقياس العالمي الخاص بقياس سرعات الإنترنت، أن متوسط سرعات التحميل للإنترنت المتنقل في السعودية حقق نموًّا يقدر بـ 67.7 % خلال عام واحد؛ لتحتل المرتبة الـ "35" عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ "64" في إبريل 2018، متقدمة -وفق التقرير العالمي- على دول عدة، بينها ألمانيا، والصين، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان.
ويُظهر التقرير المبني على اختبارات مستخدمي خدمات الإنترنت وصول سرعات التحميل للإنترنت المتنقل إلى 35.06 Mbps في إبريل 2019، بدلاً من 20.91 Mbps في شهر إبريل من العام 2018، بنسبة زيادة قدرها 67.7 %. كما بيَّن التقرير العالمي بلوغ متوسط سرعة الإنترنت المتنقل على مستوى العالم 26.96Mbps.
ويأتي هذا التطور الملحوظ في سرعة الإنترنت بالسعودية نتيجة لتوفير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نطاقات ترددية، وإعادة توزيعها عبر مزادات علنية عدة؛ ليتجاوز بذلك إجمالي الطيف الترددي المتوافر لتقديم خدمات الاتصالات العامة في السعودية (1100) ميجاهرتز؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة السعودية ضمن الدول المتقدمة عالميًّا في مواكبة أحدث التقنيات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين مقدمي خدمات الاتصالات من رفع جودتها.
السعودية تتقدم 29 مركزًا في "سرعة تحميل الإنترنت المتنقل"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-15
كشف تقرير صادر من "سبيد تست - SpeedTest "، المقياس العالمي الخاص بقياس سرعات الإنترنت، أن متوسط سرعات التحميل للإنترنت المتنقل في السعودية حقق نموًّا يقدر بـ 67.7 % خلال عام واحد؛ لتحتل المرتبة الـ "35" عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ "64" في إبريل 2018، متقدمة -وفق التقرير العالمي- على دول عدة، بينها ألمانيا، والصين، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان.
ويُظهر التقرير المبني على اختبارات مستخدمي خدمات الإنترنت وصول سرعات التحميل للإنترنت المتنقل إلى 35.06 Mbps في إبريل 2019، بدلاً من 20.91 Mbps في شهر إبريل من العام 2018، بنسبة زيادة قدرها 67.7 %. كما بيَّن التقرير العالمي بلوغ متوسط سرعة الإنترنت المتنقل على مستوى العالم 26.96Mbps.
ويأتي هذا التطور الملحوظ في سرعة الإنترنت بالسعودية نتيجة لتوفير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نطاقات ترددية، وإعادة توزيعها عبر مزادات علنية عدة؛ ليتجاوز بذلك إجمالي الطيف الترددي المتوافر لتقديم خدمات الاتصالات العامة في السعودية (1100) ميجاهرتز؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة السعودية ضمن الدول المتقدمة عالميًّا في مواكبة أحدث التقنيات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين مقدمي خدمات الاتصالات من رفع جودتها.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
11:38 PM
بزيادة قدرها 67.7 %
كشف تقرير صادر من "سبيد تست - SpeedTest "، المقياس العالمي الخاص بقياس سرعات الإنترنت، أن متوسط سرعات التحميل للإنترنت المتنقل في السعودية حقق نموًّا يقدر بـ 67.7 % خلال عام واحد؛ لتحتل المرتبة الـ "35" عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ "64" في إبريل 2018، متقدمة -وفق التقرير العالمي- على دول عدة، بينها ألمانيا، والصين، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان.
ويُظهر التقرير المبني على اختبارات مستخدمي خدمات الإنترنت وصول سرعات التحميل للإنترنت المتنقل إلى 35.06 Mbps في إبريل 2019، بدلاً من 20.91 Mbps في شهر إبريل من العام 2018، بنسبة زيادة قدرها 67.7 %. كما بيَّن التقرير العالمي بلوغ متوسط سرعة الإنترنت المتنقل على مستوى العالم 26.96Mbps.
ويأتي هذا التطور الملحوظ في سرعة الإنترنت بالسعودية نتيجة لتوفير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نطاقات ترددية، وإعادة توزيعها عبر مزادات علنية عدة؛ ليتجاوز بذلك إجمالي الطيف الترددي المتوافر لتقديم خدمات الاتصالات العامة في السعودية (1100) ميجاهرتز؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة السعودية ضمن الدول المتقدمة عالميًّا في مواكبة أحدث التقنيات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين مقدمي خدمات الاتصالات من رفع جودتها.
، السعودية تتقدم 29 مركزًا في "سرعة تحميل الإنترنت المتنقل" ،
المصدر : الخليج 365
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