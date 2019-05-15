، السيسي يعرب عن تضامنه مع السعودية والإمارات للتصدي لكل محاولات النيل من استقرار البلدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحث مع ولي عهد أبو ظبي آخر التطورات الإقليمية في المنطقة

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب المباحثات، أن المباحثات تناولت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، ولاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرض ٤ سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التضامن الكامل من قِبل مصر مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتصدي لكل محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين، مشددًا في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

من جانب آخر أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيدًا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت المتحدث النظر إلى أن الجانبين تطرقا إلى عددٍ من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعانيها المنطقة، وشددا على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.