، السيسي يعرب عن تضامنه مع السعودية والإمارات للتصدي لكل محاولات النيل من استقرار البلدين ،

- 1/2
- 2/2
عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب المباحثات، أن المباحثات تناولت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، ولاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرض ٤ سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التضامن الكامل من قِبل مصر مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتصدي لكل محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين، مشددًا في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.
من جانب آخر أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيدًا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
ولفت المتحدث النظر إلى أن الجانبين تطرقا إلى عددٍ من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعانيها المنطقة، وشددا على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.
السيسي يعرب عن تضامنه مع السعودية والإمارات للتصدي لكل محاولات النيل من استقرار البلدينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-15
عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب المباحثات، أن المباحثات تناولت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، ولاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرض ٤ سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التضامن الكامل من قِبل مصر مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتصدي لكل محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين، مشددًا في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.
من جانب آخر أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيدًا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
ولفت المتحدث النظر إلى أن الجانبين تطرقا إلى عددٍ من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعانيها المنطقة، وشددا على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
11:37 PM
بحث مع ولي عهد أبو ظبي آخر التطورات الإقليمية في المنطقة
عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب المباحثات، أن المباحثات تناولت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، ولاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرض ٤ سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التضامن الكامل من قِبل مصر مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتصدي لكل محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين، مشددًا في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.
من جانب آخر أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيدًا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
ولفت المتحدث النظر إلى أن الجانبين تطرقا إلى عددٍ من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعانيها المنطقة، وشددا على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.
، السيسي يعرب عن تضامنه مع السعودية والإمارات للتصدي لكل محاولات النيل من استقرار البلدين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعرب عن تضامنه مع السعودية والإمارات للتصدي لكل محاولات النيل من استقرار البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.