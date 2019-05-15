، جامعة أم القرى تدرِّب رجال "دوريات الأمن" بمكة على التعامل مع الزوار ،

محمد بن مسعود - الدمام - وُقِّعت اتفاقية بين المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى وإدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة؛ وذلك لتدريب منسوبي الأخيرة على التعامل مع ضيوف الرحمن والزوار، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، والذكاء الانفعالي.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تحقيق التكامل المنشود بين الجهات الحكومية، وتحقيق رؤية 2030 انطلاقًا من مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه لخدمة الحجاج والمعتمرين.

ويتولى قسم الدورات التدريبية بالمعهد عملية التدريب بمشاركة مدربين معتمدين ومؤهلين من إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة؛ وذلك لإعداد كوادر مؤهلة على درجة عالية من المسؤولية والأداء الاحترافي لمنسوبي القطاعات كافة، من أبرزها دوريات الأمن.

يُشار إلى أنه جرى التوقيع بين كل من عميد المعهد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الرسيني، ومدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد سعد السهيمي.