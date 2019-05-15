، شاهد.. "بلدية ينبع" تغلق منطقة تقشير السمك بالبنقلة وتتعهد بمحاسبة المقصّرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد توثيق مواطن غياب النظافة وانتشار الحشرات والروائح الكريهة داخل السوق

أغلقت بلدية محافظة ينبع اليوم الأربعاء كامل منطقة تقشير السمك في البنقلة بالمحافظة تمهيدًا للشروع في إعادة تأهيله؛ إذ تم إخلاء منطقة تقشير السمك متعهدة بمحاسبة المقصّرين في أداء واجبهم، وضبط آلية كل ما يتعلق بالصحة.

ونشرت "الخليج 365" خبرًا صباح اليوم الأربعاء بعنوان "شاهد.. مواطن يوثق غياب النظافة بسوق الأسماك بينبع.. الصراصير بكل مكان"؛ إذ وثَّق مواطن بمحافظة ينبع مقطع فيديو، يُظهر انعدام النظافة وانتشار الصراصير في سوق السمك بالمحافظة، المعروف باسم "البنقلة"، إضافة للعمالة الوافدة المنتشرة بسوق السمك، مطالبًا بتكثيف الرقابة على هذا السوق، والقضاء على تلك المخالفات.

وأظهر المقطع سوء وانعدام النظافة، وضعف تطبيق الاشتراطات الصحية بالسوق، وانتشار الحشرات داخل السوق، إضافة للروائح الكريهة؛ إذ يفتقر السوق إلى النظافة العامة.

وتساءل موثق الفيديو عن أسباب غياب النظافة العامة لهذا السوق، فضلاً عن العمالة الوافدة التي تسيطر عليه، إضافة إلى انتشار القطط.

وطالب بتفعيل الدور الرقابي من الجهات المعنية على سوق الأسماك بالمحافظة، وضرورة محاسبة القائمين عليه. كما طالب بالتقيد بالاشتراطات الصحية، وارتداء العمالة زيًّا موحدًا خاصًّا بهم وقت العمل.

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