، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بشركة تلاعبت بوصف بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة، تختص بتجارة المركبات والشاحنات والمعدات بمدينة حائل؛ وذلك إثر صدور حُكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك لتحريفها وصف بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات بوضع بطاقة غير صحيحة البيانات، وهو ما يعد إيهامًا وتضليلاً للمستهلك.

وصدر حُكم من المحكمة الجزائية بحائل، يقضي بإدانة المنشأة وممثلها، مع فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفِرق الرقابية للوزارة على الفرع التابع للشركة بمدينة حائل، وضبط مراقبو الوزارة مخالفة اختلاف البيانات الخاصة باقتصاد الوقود على إحدى المركبات؛ إذ يشير المؤشر إلى أن المعيار (سيئ جدًّا) في حين تمت كتابة اقتصاد الوقود (ممتاز) أسفل البطاقة، وهو غير صحيح، ويُعدُّ خداعًا للمستهلك بإخفاء اقتصاد الوقود الصحيح، وكمية الاستهلاك الفعلية للمركبة. وبناء عليه أُحيلت القضية إلى الجهات القضائية، وتمت إدانة الشركة بتحريف وصف اقتصاد الوقود.

وتنفِّذ وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، جولات تفتيشية دورية لضبط مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة لاقتصاد الوقود على المركبات في مختلف مناطق السعودية، وضبط المنشآت المخالفة، وتطبيق الأنظمة بحقها.

وتهدف بطاقة اقتصاد الوقود إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة؛ إذ ترصد مقياس كفاءة الطاقة للمركبات من خلال قياس اقتصاد الوقود. ويمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك، أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك.