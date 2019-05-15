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ثمَّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دور تحالف دعم الشرعية في اليمن المستمر لجهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الانقلابية في المحافظات اليمنية كافة.
وقال خلال لقاء اليوم في لندن مع رئيس جمعية الصداقة البريطانية اليمنية نويل بريهوني: "إن التجارب السابقة كافة مع مليشيا الحوثي الانقلابية كانت سلبية، ولم يسبق للمليشيا أن التزمت بأي اتفاق، وإن الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي لاتفاقات استوكهولم".
وزير الإعلام اليمني يؤكد أن كل التجارب السابقة مع المليشيا الانقلابية كانت سلبيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-15
ثمَّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دور تحالف دعم الشرعية في اليمن المستمر لجهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الانقلابية في المحافظات اليمنية كافة.
وقال خلال لقاء اليوم في لندن مع رئيس جمعية الصداقة البريطانية اليمنية نويل بريهوني: "إن التجارب السابقة كافة مع مليشيا الحوثي الانقلابية كانت سلبية، ولم يسبق للمليشيا أن التزمت بأي اتفاق، وإن الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي لاتفاقات استوكهولم".
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
11:30 PM
قال إن الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي لاتفاقات "استوكهولم"
ثمَّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دور تحالف دعم الشرعية في اليمن المستمر لجهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الانقلابية في المحافظات اليمنية كافة.
وقال خلال لقاء اليوم في لندن مع رئيس جمعية الصداقة البريطانية اليمنية نويل بريهوني: "إن التجارب السابقة كافة مع مليشيا الحوثي الانقلابية كانت سلبية، ولم يسبق للمليشيا أن التزمت بأي اتفاق، وإن الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي لاتفاقات استوكهولم".
، وزير الإعلام اليمني يؤكد أن كل التجارب السابقة مع المليشيا الانقلابية كانت سلبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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