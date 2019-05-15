، وزير الإعلام اليمني يؤكد أن كل التجارب السابقة مع المليشيا الانقلابية كانت سلبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي لاتفاقات "استوكهولم"

ثمَّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دور تحالف دعم الشرعية في اليمن المستمر لجهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الانقلابية في المحافظات اليمنية كافة.

وقال خلال لقاء اليوم في لندن مع رئيس جمعية الصداقة البريطانية اليمنية نويل بريهوني: "إن التجارب السابقة كافة مع مليشيا الحوثي الانقلابية كانت سلبية، ولم يسبق للمليشيا أن التزمت بأي اتفاق، وإن الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي لاتفاقات استوكهولم".