، بالصور.. أمانة الطائف تُزيل أكثر من 34 بسطة رمضانية مخالفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُهدد الصحة العامة لبيع أصحابها أغذية ومشروبات مجهولة المصدر

شنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في (بلدية غرب الفرعية) حملة رقابية على الأسواق والميادين الواقعة في حدودها، وأزالت أكثر من 34 بسطة رمضانية ثابتة ومتحركة مخالفة من نطاق خدمات الفرع.

وتُشكل تلك البسطات خطورة بالغة على الصحة العامة، من حيث بيع أصحابها مواد غذائية ومشروبات رمضانية مجهولة المصدر، كذلك تفتقد لأبسط الشروط الصحية، فيما يُشرف على البيع في بعضها عمالة وافدة يحتلون الأرصفة المُقابلة لمحالهم التي يعملون بها، وهي أحق بالمارة والذين قد لا يجدون منفذًا للسير من وجود تلك البسطات المخالفة عليها.

ويواصل مراقبو صحة البيئة والأسواق والمباني أعمالهم الميدانية على مدار الساعة للقضاء على المخالفات ومعاقبة مرتكبيها نظامًا.