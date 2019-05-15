، ماجد: فارق النقطة لا يعني أن الدوري نصراوي .. والثنيان: لا يوجد مستحيل في كرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل جولة حسم اللقب وتباين الحظوظ بين الهلال والنصر

قال قائد المنتخب السعودي والنصر (السابق) الكابتن ماجد عبدالله إن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الحالي لم يحسم بعد، وما زال الحسم بأيدي لاعبي النصر والهلال، والفرصة قائمة للطرفين، ولا يعني فارق النقطة لصالح النصر أن اللقب أصبح في خزانة النصر، إلا أن الفارس لن يخذل عشاقه إن شاء الله.

وأضاف نجم الكرة السعودية لـ "الخليج 365": كرة القدم تعطي لمن يعطيها داخل الميدان خلال الـ90 دقيقة ونحن كلاعبين لا نعترف بتحقيق اللقب إلا مع صافرة النهاية، وحقيقة أن الأماني تتجه نحو النصر، ولكن أوجه رسالة للاعبين عليهم أن يلعبوا للفوز وحتى آخر ثانية في المباراة".

من جانب آخر قال كابتن الهلال ونجم الأخضر السعودي ( السابق) يوسف الثنيان (مختصرًا) حول حظوظ الهلال في تحقيق اللقب لـ"الخليج 365" : لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم ، وإذا الله كاتب تحويل مسار اللقب للهلال سيتحقق ذلك بمشيئة الله".

يُذكر أن النصر سيواجه غدًا الخميس نظيره الباطن (الهابط لدوري الدرجة الأولى رسميًا) في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري، ويكفيه الفوز ليتوج باللقب الاستثنائي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بأي نتيجة كانت، بينما ينتظر الهلال هدية من الباطن حينما يهزم النصر، على أن يكسب هو ( أي الهلال) الشباب ليحافظ على اللقب.