استدعاء طرازين من مكيف اسبليت AUX لعدم مطابقتهما للمواصفات

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الأربعاء)، عن استدعاء طرازين من مكيف سبيلت AUX. وأوضحت أن الطرازين المستدعيين هما AUX 36HL و AUX 36CFL، وذلك لعدم مطابقتهما للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة المستهلكين للمنتج للتواصل مع الوكيل لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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