بالصور: أمير المدينة يؤدي صلاة الميت على وزير الإعلام السابق بالمسجد النبوي‎

دى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان مع جموع المصلين عقب صلاة عصر اليوم (الأربعاء) صلاة الميت على وزير الإعلام السابق علي بن حسن الشاعر في المسجد النبوي الشريف. وقدّم الأمير، عقب الصلاة على الفقيد، واجب العزاء لعائلته ممثلة في ابنه الدكتور طلال علي الشاعر، مبيناً أن المملكة فقدت أحد رجالاتها المخلصين الذين خدموا دينهم ووطنهم ومليكهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
يذكر أن الشاعر عمل وزيراً للإعلام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، واستمر في المنصب لمدة 12 عاماً من عام 1984 وحتى 1996م، كما عمل الراحل في العديد من المواقع الدبلوماسية والسياسية، وكان آخرها مستشاراً بالديوان الملكي في عام 1996.
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