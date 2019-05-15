وزير الخارجية البريطاني يدين الاعتداء الاجرامي على المملكة

أدان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الهجوم الحوثي الذي استهدف أمس منشآت نفط سعودية بمنطقة الرياض. وأوضح “هنت” أن هجوم أمس ليس مجرد عمل خاطئ فقط، بل من شأنه أن يقلل من الثقة اللازمة لإنهاء الصراع في اليمن.

وفي شأن متصل، رحّب المسؤول البريطاني بالتطورات الإيجابية في ميناء الحديدة قائلاً: “السلام في اليمن أقرب الآن، انسحاب الحوثي ونشر المراقبين الأمميين تعدان في غاية الأهمية لعملية السلام”. وطالب في بيان رسمي اليوم بضرورة استمرار الجهود لاستكمال عملية السلام، مبيناً أنه لا تزال هنالك العديد من المخاطر التي تحيط بالعملية. وأشاد “هانت” بجهود كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال ميكيل أنكير لوليسغارد للدور الذي يقومان به من أجل إحلال السلام في اليمن.