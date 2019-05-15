خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ61 مواطنًا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ61 مواطنًا؛ لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه 10 مرات.

والمواطنون المتبرعون هم كالتالي:

عريف / عبدالعزيز محمد الحربي، ناصر عبدالرحمن الشنيفي، عبداللطيف عبدالكريم صعود، رقيب/ محمد مفرح حبتر، نقيب / فؤاد محمد المطيري، منهل، محمد العنزي، أحمد سعيد الغامدي، أحمد حسن المالكي، راكان محمد السهلي، عبدالعزيز عبدالله الزين، مبشر محمد الأسمري، محمد جمهور الغامدي، خالد علي الشهري، أحمد جزاء الحربي، مشعل عبدالعالي العتيبي، أحمد عيسى السعدون، دخيل عبدالوهاب التركي، فهد علي شراحيلي، نايف محمد الحارثي، عبدالله عايض الأحمري، فواز سلطان الحميضان، سلطان محمد حدادي، عبدالله مقبول الزهراني، رقيب/ بندر حمدي العتيبي، ساير ربيع سيد، محمد صالح الخميس، محمد حسين معلوي، النقيب/ فيصل علي الذيباني، النقيب/ مبارك ظافر القحطاني، محمد داود العراده، رئيس رقباء بحري / حماد محمد الدوسري، رقيب/ علي عاتل معشي، رقيب / وليد محمد الفيفي، طلال محمد السليماني، جندي أول/ سليمان عجاج العنزي ، وكيل رقيب/ محمد فايز الشهري، رقيب أول / مبارك عبدالله القحطاني، منصور سليمان العساف، الرقيب/ محمد عبدالرحمن العامري، فيصل نويزل الرويلي، فهد صالح العريني، عبدالرحمن محمد الرفاعي، عبدالمجيد محمد المطيري، رقيب أول / ماجد معيض القحطاني، محمد إبراهيم البياضي، بدر مسلم الجهني، رابح ربيع الذيباني، عبدالله إبراهيم السميري، تركي عمر الرحماني، يزيد عبدالرحمن السحيباني، خلف قليل العنزي، عبدالله سليمان الدويش، عريف/ هادي محمد آل قفله، وكيل رقيب/ محمد مشعل القحطاني، مقدم/ غرم غوطة الزهراني، هيثم عبدالله الجبير، إبراهيم أحمد الحسين، هاني محمد السليم، فهد صالح العتيبي، أحمد زين العابدين صيرفي، أنس موسى الصمعاني .