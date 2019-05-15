هيئة الطاقة الذرية تُطالب الدول العربية بالتعاون معًا من أجل مقاومة الإرهاب

طالبت الهيئة العربية للطاقة الذرية، الدول العربية بضرورة التكاتف والتعاون من أجل مقاومة الإرهاب والطائفية التي أصبحت تشكّل خطرًا داهمًا يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.

وأكدت الهيئة، تضامنها الشديد مع المملكة العربية السعودية، وإدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمنطقة الرياض.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء: «على إثر العمل التخريبي الذي قامت به المليشيات الحوثية، والذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية، فان الهيئة العربية للطاقة الذرية تعبّر عن إدانتها الشديدة، واستنكارها لهذا العمل الإجرامي الذي يهدد أمن المنطقة، ويزعزع استقرار دول الخليج العربي، ويعدّ مساسًا خطيرًا بالأمن القومي العربي».

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وأكّدت الهيئة تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، داعية الدول العربية إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل مقاومة الإرهاب والطائفية التي أصبحت تشكل خطرًا داهمًا يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، قد قال -أمس الثلاثاء- إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق-غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات «درون» بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمّت السيطرة عليه بعد أن خلّف أضرارًا محدودة.

واستأنفت شركة «أرامكو» السعودية، اليوم الأربعاء، ضخ النفط بعد الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له أمس الثلاثاء.