3 مستشفيات تبدأ المرحلة الثانية لبرنامج التجمّع الصحيّ بالقصيم

يستعدّ التجمّع الصحيّ بمنطقة القصيم، بالتعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصيّ للعيون بالرياض، بعد غدٍ الجمعة، لبدء المرحلة الثانية من البرنامج التعاونيّ لإجراء العمليات الجراحية للمرضى على قوائم الانتظار، التي تأتي تحت عنوان: إبصار صائم؛ لتقديم خدمات طبية متقدمة في طب وجراحة العيون لاستخراج الماء الأبيض.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع، إنّ البرنامج التعاوني مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، كانت له نتائج إيجابية أسهمت في تقليل قوائم الانتظار في المرحلة الأولى، التي شهدت إجراء 113 عملية جراحية، وذلك خلال يومين.

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وأشار الشايع إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ صباح يوم الجمعة، بعد أن تم إعداد وتهيئة المرضى الموجودين على قوائم الانتظار وإبلاغهم مسبقًا؛ لضمان جاهزيتهم قبل العملية الجراحية.

وأضاف: «نجاح المرحلة الأولى للبرنامج التعاوني، كان دافعًا لدعم وتعزيز البرنامج من خلال زيادة عدد المستشفيات التي يتم إجراء العمليات الجراحية بها، حيث تم رفعها لـ3 مستشفيات، وهي الملك فهد التخصصي ببريدة وبريدة المركزي، إضافة للملك سعود بعنيزة، والذي تم إضافته للمرحلة الثانية».

وأشاد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة، بجهود الفريق الطبي المشارك بالبرنامج، بإشراف الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض الدكتور عبدالعزيز الراجحيّ، على تعاونهم وتفعيل مثل هذه البرامج التعاونية التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية في أماكن تواجدهم.