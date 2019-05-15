السعودية اليوم / الأمير حسام بن سعود يزور مهرجان " فوانيس باحتنا "



الباحة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اليوم بزياره لمهرجان "فوانيس باحتنا" الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة وذلك بمقر السوق القديم في وسط مدينة الباحة .

وفور وصول سموه مقر المهرجان استقل عربة الجولف وتجول بها واستمع إلى شرح مفصل من رئيس مجلس شباب المنطقة المهندس نواف بن أحمد الظبياني عن أركان المهرجان ،التي تجاوزت 40 ركناً تنوعت ما بين الأسر المنتجة والفنون التشكيلية والتصوير والرسم وفنون الخط العربي والجلسات الشعبية والهلال الأحمر وجامعة الباحة والمسرح المفتوح ، مستعرضاً أبرز الأنشطة التي نفذها المهرجان منذ انطلاقته في الرابع من شهر رمضان المبارك .

كما استمع سمو أمير الباحة لشرح من عضو مجلس شباب الباحة وصاحبة مبادرة المهرجان رباب آل شيبان أوضحت فيه أن المهرجان يستهدف العوائل وجميع فئات المجتمع من خلال ما يقدم من برامج ترفيهية، حيث يعد باكورة لإنطلاق عدد من البرامج والفعاليات ضمن مهرجان صيف الباحة القادم.

وأشاد سموه بما تضمنه المهرجان من فعاليات منوعة تهدف إلى تلبية رغبات مختلف فئات المجتمع ، موجهاً سموه بتمديد فترة المهرجان إلى يوم السبت القادم، متمنياً لمجلس شباب المنطقة التوفيق فيما يقدمونه من برامج وأنشطة خلال شهر رمضان المبارك .

من جانبه أعرب رئيس مجلس شباب الباحة عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته ودعمه واهتمامه بفعاليات المهرجان ، مؤكداً بأن المجلس سيواصل أعماله لخدمة شباب وشابات المنطقة .

وفِي ختام الزيارة كرم الأمير حسام بن سعود الداعمين للمهرجان ، فيما تسلم سموه عددًا من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .

// انتهى //

22:54ت م

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