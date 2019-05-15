السعودية اليوم / الدكتور السند يلتقي أعضاء هيئة المسجد الحرام



مكة المكرمة 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م واس

التقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند اليوم أعضاء هيئة المسجد الحرام، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله الفريح ومدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي النافعي .

وألقى معاليه خلال اللقاء كلمة توجيهيةً وإرشادية فيما يخص شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يجب على رجال الحسبة من تحلٍ بالأخلاق العالية والعلم الشرعي الصحيح، واحترام للاختلافات الفقهية بين الأئمة والمسلمين، وأن على المنتسبين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى .

وأفاد الدكتور السند أن من عظيم الأمر بالمعروف هو الأمر بالمحافظة على هذه البلاد وإرساء ثوابتها بطاعة ولاة الأمر – حفظهم الله – ، وأن مما يجدر النهي عنه هو رد باطل دعاة الفتنة الذين يفسدون الدين والأوطان، داعيًا أعضاء الهيئة بعكس صورة مشرفة لهذه الشعيرة عبر الدور الذي يقومون به .

// انتهى //

22:51ت م

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