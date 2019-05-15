السعودية | “سكني” : 14 ألف أسرة استفادت منه خلال شهر أبريل و أعمال البناء مستمرة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

كشف برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، عن استفادة 14.728 أسرة من المسجّلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال شهر أبريل، بينهم 7088 أسرة سكنت منازلها.

وبذلك وصل إجمال الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة، منذ بداية العام الجاري إلى 54.965 أسرة في مختلف مناطق المملكة.

Advertisements

وأعلن «سكني»، اليوم الأربعاء، عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط: https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي تتيح أيضًا تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، إضافة للخدمات الأخرى التي تتضمّن حجز الأراضي السكنية في المخططات، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ودعم المتقاعدين، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.