المملكة تودع 27 مليون دولار في المركزي اليمني لدعم السلع الأساسية

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، صرف الدفعة الـ23 من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي اليمني ضمن سلسلة الدعم السعودي للسلع الغذائية الأساسية في اليمن.

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وأوضح البرنامج، في بيان له، أن الإعلان عن صرف الدفعة الـ23، يأتي استمرارًا لمساهمة المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية، واستكمالًا للدفعات السابقة.

وبلغت قيمة الدفعة العشرين 27.8835.426,75 دولار، لدعم القمح، الزيت، الحليب، الذرة، الأرز، والسكر.