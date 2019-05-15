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الأمن السيبراني يحذر من ثغرة خطيرة في بعض منتجات Apple
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي المستوى، بخصوص ثغرة أمنية في بعض منتجات شركة Apple.
وأوضح المركز، في وصفه للتهديدات الناتجة عن الثغرة، أنها تسبب العديد من الأعطال على الأنظمة، أبرزها: السماح للمخترق بالوصول لصلاحيات المستخدمين وتغييرها والتحكم بالجهاز، وتوقف مفاجئ للتطبيقات، وتلف الذاكرة.
ودعا المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني المستخدمين إلى التحديث الفوري للمنتجات المتأثرة، من خيار تحديث البرامج في الإعدادات أو من المتجر الرسمي (APP Store).
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