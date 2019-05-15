نتائج برنامج سكني لشهر إبريل ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، أن أكثر من 14.7 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي أتاحها البرنامج خلال إبريل الماضي، بينها 7088 أسرة سكنت منازلها بالفعل.

وأعلن البرنامج اليوم الأربعاء عن أسماء المستفيدين والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط (اضغط هنا) أو زيارة بوابته الإلكترونية والتي تتيح تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة، وخدمات حجز الأراضي السكنية في المخططات، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ودعم المتقاعدين، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.

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وأوضح سكني أن 14.232 أسرة استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة في مارس الماضي، فيما وصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام الحالي إلى 54.965 أسرة في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج خلال العام الماضي 2018 أكثر من 157 ألف أسرة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم: إنه تتواصل حاليًّا أعمال البناء في 53 مشروعًا سكنيًّا بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة، والتي تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.

وأضاف السويلم أنه ستتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق لتوفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق و”تاون هاوس”.