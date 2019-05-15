والد عبداللطيف يناشد بالبحث عن ابنه المفقود في طريق #العلا #الوجه

جدة - عمرو شويل ناشد أحد المواطنين بمحافظة العلا البحث عن ابنه الذي فقده قبل يومين بعد مغادرته المنزل دون معرفة الطريق الذي سلكه.

وقال والد المفقود لـ”الخليج 365”: إن ابنه عبد اللطيف غادر منزل أسرته يوم الاثنين الماضي، وحين تأخر قام بالبحث عنه ولكن لم يعثر عليه، مشيرًا إلى أنه يعاني من تخلف عقلي بسيط، وكان آخر تواصل عبر هاتفه يُظهر موقعه على طريق الوجه، قبل أن يصبح الجوال مغلقاً حتى الآن.

وبيّن أنه تواصل مع الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًا عنه، مناشداً قراء صحيفة “الخليج 365” بمساعدته في عمليات البحث.

وأهاب بالتواصل معه على رقم الجوال 0505323918 في حال معرفته أو أي معلومة قد تدل على مكانه أو إبلاغ شرطة العلا أو أقرب مركز شرطة.