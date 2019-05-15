مصرع 5 في حادث مروري مروع بجازان

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365 - عبد الله العازمي

لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث مروري مروع على طريق “الصوارمة – المضايا” بجازان.

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية والمرور إضافة إلى دعم فرق إسعافية من صحة جازان لموقع الحادث.

وقال الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي، إنه غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان تلقت عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء بلاغا عن حادث تصادم على طريق الصوارمة – المضايا وأن في موقع الحادث مصابين وعلى الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول أول فرقتين تبين وجود (6) حالات منها حالة وفاة واحدة في موقع الحادث و(4) حالات إصاباتهم حرجة وحالة واحدة إصابتها متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل (٤) حالات عن طريق فرق الهلال الأحمر وحالة واحدة عن طريق طوارئ الشئوون الصحية.

الحالات نقلت إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى صامطة العام ومستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج ونأمل من جميع السائقين توخي الحذر والالتزام بـنظمة المرور.