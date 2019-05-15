شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 27.8 مليون دولار.. الدفعة الـ23 من الوديعة السعودية لـ«المركزي اليمني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، صرف الدفعة الـ23 من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي اليمني ضمن سلسلة الدعم السعودي للسلع الغذائية الأساسية في اليمن.

وأوضح البرنامج أن الإعلان عن صرف الدفعة الـ23، يأتي استمرارا لمساهمة المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية، واستكمالا للدفعات السابقة.

وبلغت قيمة الدفعة العشرين 27.8835.426,75 دولار، لدعم القمح، الزيت، الحليب، الذرة، الأرز، والسكر.