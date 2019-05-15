شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير مكة» تطلق مشروع استكمال الدائري الثاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

افتتحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأربعاء)، الطريق الرئيسي من تقاطع الكعكية حتى تقاطع الطندباوي مروراً بشارع جرهم المكون من جسر يربط التقاطعين ضمن مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) في مكة المكرمة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بالعاصمة المقدسة ليكن متاحا أمام الحركة المرورية.

واستغرق تنفيذ الطريق 14 شهرا، ابتداءً من إعلان نزع ملكيات 757 عقارا وتعويض الملاك، ومن ثم الشروع في فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة التي تمت أزيلت، بعدها العمل في البنية التحتية للطريق واستكمال أعمال الرصف والإنارة.

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ويعمل المشرع الذي يبلغ طوله 3.3 كم، على تحقيق إنسيابية الحركة المرورية من خلال ثلاث تقاطعات رئيسية حرة الحركة تسهم في إحداث نقلة نوعية وحل مشكلة الازدحام في المنطقة المركزية.

من جهته، أكد المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، أن المشروع يعتبر ضمن حزمة مشاريع تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في منطقة مكة المكرمة.

وأضاف «الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استكمال مراحل الطرق الدائرية في مكة المكرمة خلال الفترة القادمة، بحسب ما هو معتمد لها في مخطط مشروع إعمار مكة المكرمة، إضافة إلى أنه سيتم العمل في المرحلة القادمة على تشجير الطريق بهدف تحسين الرؤية البصرية».