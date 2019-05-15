شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بأمطار على معظم مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأربعاء)، تقريراً عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان الجاري.

وبين التقرير، أنه من خلال تحليل مخرجات التوقعات لشهر رمضان يُتوقع احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شرق، وغرب المملكة، واحتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة، إذ يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها، كما يتوقع أن تتزايد نسب الرطوبة خصوصاً على الأجزاء الساحلية.

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وتشير التوقعات لدرجات الحرارة السطحية على مكة المكرمة إلى درجات حرارة حول المعدل وهطول الأمطار حول المعدل، فيما تشير تحليل البيانات المناخية للمدينة المنورة أن يتصف الطقس بأنه حار خلال النهار يميل للاعتدال نسبيا ليلاً، بينما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

في حين تشير التوقعات لدرجات الحرارة السطحية على المدينة المنورة إلى درجات حرارة متوقعة حول المعدل وهطول الأمطار بأعلى من المعدل.

فيما أشار التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناخي التي تسمى بالحالات المتطرفة، وتهطل منها أمطار غزيرة، علماً بأن هذه الحالات لاتظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى «الآنية».