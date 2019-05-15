أمير مكة ونائبه يتفقدان مرافق المسجد الحرام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان عدداً من مرافق المسجد الحرام. تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان عدداً من مرافق المسجد الحرام. واطلع أمير مكة ونائبه خلال جولتهما، اليوم (الأربعاء)، على الخطط والأعمال الميدانية التي تنفذها الجهات لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.



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