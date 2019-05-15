محمد بن مسعود - الدمام - منحت جامعة الملك عبدالعزيز ممثّلة في كلية علوم الأرض، قسم الجيولوجيا الهندسية والبيئية، المهندس فؤاد بن إبراهيم يوسف المدني، أحد منسوبي بلدية عسفان؛ درجة الماجستير في تخصص إدارة الأزمات والكوارث البيئية بتقدير ممتاز. تهانينا للمهندس "المدني"، وحياة عملية موفقة. "المدني" يحصل على الماجستير في إدارة الأزمات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15 منحت جامعة الملك عبدالعزيز ممثّلة في كلية علوم الأرض، قسم الجيولوجيا الهندسية والبيئية، المهندس فؤاد بن إبراهيم يوسف المدني، أحد منسوبي بلدية عسفان؛ درجة الماجستير في تخصص إدارة الأزمات والكوارث البيئية بتقدير ممتاز. تهانينا للمهندس "المدني"، وحياة عملية موفقة. Advertisements 15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440 09:47 PM منحت جامعة الملك عبدالعزيز ممثّلة في كلية علوم الأرض، قسم الجيولوجيا الهندسية والبيئية، المهندس فؤاد بن إبراهيم يوسف المدني، أحد منسوبي بلدية عسفان؛ درجة الماجستير في تخصص إدارة الأزمات والكوارث البيئية بتقدير ممتاز. تهانينا للمهندس "المدني"، وحياة عملية موفقة. ، "المدني" يحصل على الماجستير في إدارة الأزمات ،

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