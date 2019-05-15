، سلطان بن سلمان: "الشاعر" قامة وطنية تشرفت بالعمل معه ،

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قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تعازيه لأسرة الفريق علي بن حسن الشاعر، الذي توفي ودفن في المدينة المنورة، اليوم الأربعاء.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن الفقيد قامة وطنية معروفة، مشهود لها بالصدق وعمل الخير، وقدم للوطن الكثير من العمل الذي يذكر فيشكر.
وأضاف أنه عمل موظفاً في وزارة الإعلام، تحت إدارة الشيخ علي الشاعر، حينما كان وزيراً للإعلام في المملكة العربية السعودية.
وسأل الأمير سلطان بن سلمان - الله تعالى - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته, عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير سلطان بن سلمان، على تعازيه ومواساته لهم.
سلطان بن سلمان: "الشاعر" قامة وطنية تشرفت بالعمل معهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تعازيه لأسرة الفريق علي بن حسن الشاعر، الذي توفي ودفن في المدينة المنورة، اليوم الأربعاء.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن الفقيد قامة وطنية معروفة، مشهود لها بالصدق وعمل الخير، وقدم للوطن الكثير من العمل الذي يذكر فيشكر.
وأضاف أنه عمل موظفاً في وزارة الإعلام، تحت إدارة الشيخ علي الشاعر، حينما كان وزيراً للإعلام في المملكة العربية السعودية.
وسأل الأمير سلطان بن سلمان - الله تعالى - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته, عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير سلطان بن سلمان، على تعازيه ومواساته لهم.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
09:35 PM
قدم تعازيه لأسرته
قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تعازيه لأسرة الفريق علي بن حسن الشاعر، الذي توفي ودفن في المدينة المنورة، اليوم الأربعاء.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن الفقيد قامة وطنية معروفة، مشهود لها بالصدق وعمل الخير، وقدم للوطن الكثير من العمل الذي يذكر فيشكر.
وأضاف أنه عمل موظفاً في وزارة الإعلام، تحت إدارة الشيخ علي الشاعر، حينما كان وزيراً للإعلام في المملكة العربية السعودية.
وسأل الأمير سلطان بن سلمان - الله تعالى - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته, عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير سلطان بن سلمان، على تعازيه ومواساته لهم.
، سلطان بن سلمان: "الشاعر" قامة وطنية تشرفت بالعمل معه ،
المصدر : الخليج 365
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