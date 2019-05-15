، أيتام "كافل" تقيم مائدة الإفطار السنوية بحضور أكثر من ١٥٠ شخصية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدّم العديد من المبادرات المجتمعية لليتيم

نظمت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة مائدة كافل الرمضانية، بحضور الأمين العام لمؤسسة كافل الدكتور عبدالعزيز الفايز، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة فهد الزهراني، ومدير شركة الكهرباء بمكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين ومحبي أيتام البلد الحرام، وعدد من المسنين من دار الرعاية الاجتماعية بمكة. وبلغ عدد الحضور أكثر من 150 ضيفًا؛ حيث استضاف أيتام البلد الحرام الجميع على مائدتهم الرمضانية بحي النسيم بمكة.

وذكر الأمين العام لمؤسسة كافل الدكتور عبد العزيز الفايز أن مؤسسة كافل تقدم العديد من المبادرات المجتمعية التي تساهم في بناء وتعزيز الثقة في نفس اليتيم، ومائدة كافل الرمضانية إحدى المبادرات الإنسانية الاجتماعية التي تقام في كل عام بحضور نخبة من المجتمع يشاركون فيها أبناءهم فرحة الإفطار، وتهدف إلى غرس قيمة البذل والعطاء في نفس اليتيم.