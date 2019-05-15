، "النيابة العامة": لدينا دائرة للرقابة على السجون والتحقق من مشروعية التوقيف.. ونشرف على تنفيذ الأحكام ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت النيابة العامة أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة، تضطلع بمهام على وجه الاستقلال حيال التحقق من مشروعية التوقيف وسريانه وحال انتهائه فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والشخوص في أي وقت كان لتلك الأماكن للالتقاء بالمسجونين والموقوفين واتخاذ الموجب النظامي.
وأكدت أن مسؤولي الدائرة يقومون بزيارات للسجون وأماكن التوقيف في أي وقت ودون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والاتصال بالمسجونين والموقوفين والاستماع لشكاواهم والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف.
"النيابة العامة": لدينا دائرة للرقابة على السجون والتحقق من مشروعية التوقيف.. ونشرف على تنفيذ الأحكامعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-15
أكدت النيابة العامة أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة، تضطلع بمهام على وجه الاستقلال حيال التحقق من مشروعية التوقيف وسريانه وحال انتهائه فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والشخوص في أي وقت كان لتلك الأماكن للالتقاء بالمسجونين والموقوفين واتخاذ الموجب النظامي.
وأكدت أن مسؤولي الدائرة يقومون بزيارات للسجون وأماكن التوقيف في أي وقت ودون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والاتصال بالمسجونين والموقوفين والاستماع لشكاواهم والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
09:21 PM
أكدت النيابة العامة أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة، تضطلع بمهام على وجه الاستقلال حيال التحقق من مشروعية التوقيف وسريانه وحال انتهائه فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والشخوص في أي وقت كان لتلك الأماكن للالتقاء بالمسجونين والموقوفين واتخاذ الموجب النظامي.
وأكدت أن مسؤولي الدائرة يقومون بزيارات للسجون وأماكن التوقيف في أي وقت ودون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والاتصال بالمسجونين والموقوفين والاستماع لشكاواهم والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف.
، "النيابة العامة": لدينا دائرة للرقابة على السجون والتحقق من مشروعية التوقيف.. ونشرف على تنفيذ الأحكام ،
المصدر : الخليج 365
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